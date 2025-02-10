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Pendik'te Gecekonduda Yangın: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Pendik'te Gecekonduda Yangın: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Pendik'te Manidar Sokak'ta çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi, mahalle sakinlerinin yardımıyla tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Pendik'te gecekonduda çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Manidar Sokak'ta bulunan tek katlı gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulunan 3 kişi, mahalle sakinlerinin yardımıyla tahliye edildi.

Dumandan etkilendikleri belirlenen 3 kişi, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, gecekonduda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
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