Pendik'te Gecekonduda Yangın: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Pendik'te Manidar Sokak'ta çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi, mahalle sakinlerinin yardımıyla tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Pendik'te gecekonduda çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Manidar Sokak'ta bulunan tek katlı gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında evde bulunan 3 kişi, mahalle sakinlerinin yardımıyla tahliye edildi.
Dumandan etkilendikleri belirlenen 3 kişi, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, gecekonduda hasar oluştu.