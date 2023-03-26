Pendik'te eski iş yerini yakmaya çalıştığı iddia edilen zanlı yakalandı

Pendik'te daha önce çalıştığı iş yerini yakmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Şeyhli Mahallesi'nde bir kişinin içerisinde kolonya, pamuk ve peçete bulunan şişeyi fırlattığı iş yerini yakmaya çalıştığı iddiası üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin daha önce burada çalışan ve alkol sorunları nedeniyle işten çıkarılan A.H.K, olduğunu belirledi.

Bunun üzerine şüpheliyi Kavakpınar Mahallesi'ndeki evinde yakalayan ekipler, adreste yaptıkları aramada bir ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 29 adet mermi ele geçirdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli A.H.K, sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı.