Pendik'te eski eşinin saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

Güncelleme:
Pendik'te, eski eşi tarafından evinde saldırıya uğrayan 32 yaşındaki Hilal Aktepe'nin cesedi bulundu. Olayla ilgili eski eşi Necip Savaş Demir gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Pendik'te, evinde eski eşinin saldırısına uğrayan kadın öldü.

Orhangazi Mahallesi Pınarlı Sokak'ta Hilal Aktepe'nin (32) yaşadığı eve, ihbar üzerine polis ekipleri gitti.

Ekipler eve girdiklerinde, vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler olan Aktepe'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Olayın ardından aracıyla kaçtığı tespit edilen Aktepe'nin eski eşi Necip Savaş Demir yakalandı.

Şüpheli Demir'in 5 suç kaydının olduğu, 15 Haziran 2020 tarihinde hakkında 2 aylık uzaklaştırma kararı alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
