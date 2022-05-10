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Son Dakika | PENDİK'TE EMNİYET ŞERİDİNDEKİ KAMYONETE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son Dakika | PENDİK'TE EMNİYET ŞERİDİNDEKİ KAMYONETE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ

Son dakika haber: PENDİK'TE EMNİYET ŞERİDİNDEKİ KAMYONETE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜMurat SOLAK/İSTANBUL, (DHA) ? PENDİK, TEM Otoyolu'nda emniyet şeridinde park halindeki kamyonete arkadan çarpan motosikletli kurye hayatını kaybetti.

PENDİK'TE EMNİYET ŞERİDİNDEKİ KAMYONETE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ

Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA) ? PENDİK, TEM Otoyolu'nda emniyet şeridinde park halindeki kamyonete arkadan çarpan motosikletli kurye hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.00 sıralarında TEM Otoyolu Kurtköy mevki, Ankara istikametinde meydana geldi. Uğur Karakoç, 34 EZ 2079 plakalı kamyonetini arıza nedeniyle emniyet şeridine çekti. Aynı istikamete giden 41 AIE 120 plakalı, Mehmet Gülmez (22) yönetimindeki motosiklet, emniyet şeridine girerek kamyonete arkadan çarptı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Gülmez olay yerinde hayatını kaybetti. Gülmez'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kamyonet şoförü Uğur Karakoç, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. TEM Otoyolu Ankara istikametine uzun araç kuyruklar oluşurken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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