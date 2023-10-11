Pendik'te Ele Geçirilen Sahte İçkilerin Deposunda Yangın Çıktı

Pendik'te polis ekipleri tarafından ele geçirilen sahte içkilerin muhafaza edildiği depoda yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü, ancak içkilerin tamamı zarar gördü.

Pendik'te, polis ekiplerince ele geçirilen sahte içkilerin muhafaza edildiği, yedieminin açık alandaki deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Harmandere Mahallesi'nde, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ele geçirilen sahte içki ve alkolün konulduğu, yediemin olarak belirlenen özel bir firmanın açık alandaki deposunda yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kısa sürece kontrol altına alınarak söndürülen yangın sırasında ayağından hafif yaralanan bir kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı alandaki sahte içki ve alkolün yer aldığı ürünlerin tamamı yandı.