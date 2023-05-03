Pendik'te el freni çekilmeyen cip D-100 Karayolu'na düştü

Olay, öğle saatlerinde D-100 Karayolu, Kaynarca mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerinin otoparkında park halindeki cip, el freninin çekilmemesi nedeniyle geri geri gitmeye başladı. Yaklaşık 2 metre yükseklikten düşen cip, D-100 Karayolu'na girdi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, cipin D-100 karayoluna girmesi, kamyonetin son anda kazadan kurtulması ve servis minibüsü ve bir otomobilin son anda kazadan kurtulduğu anlar görülüyor.

Görüntü dökümü:

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Görüntü dökümü (aktüel)