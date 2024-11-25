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Pendik'te Ehliyetsiz Sürücüye 40 Bin Lira Ceza

Pendik'te Ehliyetsiz Sürücüye 40 Bin Lira Ceza
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Pendik'te ehliyetsiz sürücü, aracıyla makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü için 40 bin 212 lira ceza aldı. Sürücü hakkında ayrıca adli işlem de başlatıldı.

Pendik'te, aracıyla makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen ehliyetsiz sürücüye 40 bin 212 lira ceza kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolu Güney Adnan Kahveci Köprüsü'nde bir sürücünün otomobiliyle makas attığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 34 HLH 574 plakalı aracın sürücüsünün F.M.D. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun, "sürücü belgesiz motorlu araç kullanmak", "makas atmak", "emniyet şeridini kullanmak", "yakın takip" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 40 bin 212 lira ceza kesildi.

Sürücü hakkında "cebir veya tehdit kullanarak kara ulaşımını engellediği" iddiasıyla da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
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