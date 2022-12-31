Pendik'te ehliyetsiz sürücü kaza yaptı Güncel Haberler Pendik'te ticari taksiyle çarpışan aracın ehliyetsiz sürücüsü yaralandı. Pendik'te ticari taksiyle çarpışan aracın ehliyetsiz sürücüsü yaralandı. Alınan bilgiye göre, T.K. yönetimindeki 78 AAU 240 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyir halindeyken Tavşantepe mevkiinde, 41 T 3094 plakalı ticari taksiyle çarpıştı, ardından bariyerlere savruldu. Polis, kara yolunda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan T.K.'yi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ehliyeti olmadığı öğrenilen T.K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza yapan araçların çekilmesinin ardından bölgede trafik akışı normale döndü. Güncel Kaynak: AA / Şükrü Gündüz Ankara Pendik Güncel Haberler

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