Pendik'te Dur İhtarına Uymayan Taksiden Uyuşturucu Çıktı

Polisten kaçan sürücünün taksisinden uyuşturucu çıktı

İSTANBUL - Pendik'te polisin durdurmak istediği taksi sürücü, 3 yolcuyla beraber kaçmaya çalıştı. Kovalamacanın ardından durdurulan taksiden 15,75 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, Pendik Sülüntepe Mahallesi'nde geçtiğimiz Perşembe günü saat 17.45 sıralarında meydana geldi. Uygulama yapan ekiplerin dur ihtarına uymayan taksi sürücüsü M.D. isimli şahıs ve içerisinde bulunan S.Ş., O.D. ve M.B. isimli yolcularla birlikte uygulama noktasından aracıyla kaçmaya çalıştı. Yaşanan kısa süreli kovalamanın ardından araç durduruldu. 4 şahsa yönelik yapılan sorgulamada toplam 45 adet çeşitli suçlardan kayıtları olduğu tespit edildi. Yapılan aramalarda 2 parça halinde 15.75 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Taksi şoförüne 9 bin 800 TL ceza

Çalışmaların devamında ticari taksi şoförüne, "Dur ihtarına uymamak" ve "Ters yönde araç sürme" maddesinden idari para cezası işlemi uygulandı. Ayrıca ticari taksi şoförüne "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan cezai işlem uygulandı. Toplamda 9 bin 800 TL idari para cezası uygulanan araç sürücüsünün kullandığı ticari taksi, trafikten men edildi.

Konu ile ilgili yakalanan S.Ş., O.D., M.B. ve ticari taksi sürücüsü M.D. isimli şüpheli şahıslar, "Uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanma" suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca haklarında adli kontrol hükümleri uygulandı.