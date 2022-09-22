Son dakika haberleri! Pendik'te dükkan önünde bırakılan köpeğin çalınması güvenlik kamerasına yansıdı Güncel Haberler Son dakika gündem haberine göre Pendik'te, sahipli yavru köpeğin dükkanın önünden çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Pendik'te, sahipli yavru köpeğin dükkanın önünden çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Alınan bilgiye göre, Aleyna Sevim, Boss isimli köpeğine mama almak için Batı Mahallesi'ndeki bir dükkana köpeğini dışarıda bırakarak girdi. İş yerinden çıktıktan sonra köpeğini bulamayan Sevim, şaşkınlık yaşadı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Sevim, 2 çocuklu bir ailenin sevdikleri köpeği kucağa alarak uzaklaştığını gördü. Aleyna Sevim, polise giderek köpeğinin bulunması için şikayetçi oldu. Köpeğin, dükkanın önünden götürülmesi çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaynak: AA / Güncel Pendik Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri! Pendik'te dükkan önünde bırakılan köpeğin çalınması güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.