Pendik'te Düğün Eğlencesinde Silahla Ateş Açan İki Şüpheli Gözaltına Alındı

PENDİK'te düğün sırasında havaya silahla ateş açan ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul emniyeti Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı C bölge Büro Amirliği ekipleri, 26 Mayıs'ta bazı sosyal medya hesaplarından ' Pendik'te bir grup şahıs düğünde havaya silah sıktı' başlığıyla paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmada, olayın Bahçelievler Mahallesi'nde M.C.T. (22) ve E.K. (28) isimli kişiler tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Adresleri belirlenen şüpheliler yapılan operasyonla yakalanarak Pendik Adil Gözalıcı Polis Merkezi'ne götürüldü. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında 'ses ve gaz fişeği atabilen silahları taşıma' gerekçesiyle idari işlem yapılırken 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokulması' suçundan adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.