PENDİK'TE DRİFT YAPTI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

PENDİK'TE DRİFT YAPTI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

PENDİK'te otomobiliyle drift yapan ve görüntülerini sosyal medyada paylaşan S.K.'ya 9 bin 321 para cezası kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

PENDİK'te otomobiliyle drift yapan ve görüntülerini sosyal medyada paylaşan S.K.'ya 9 bin 321 para cezası kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Pendik'te aracıyla drift yapan S.K., görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri, paylaşım üzerine harekete geçti. Sürücü S.K. yakalandı. S.K.'nın ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken aracı da 2 ay boyunca trafikten menedildi. S.K. "drift" ve "gece sis ışıklarını sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakmak" suçlarından toplam 9 bin 321 lira idari para cezası kesildi.

PENDİK'TE DRİFT YAPTI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

PENDİK'TE DRİFT YAPTI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title