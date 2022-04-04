PENDİK'TE DRİFT YAPTI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

PENDİK'te otomobiliyle drift yapan ve görüntülerini sosyal medyada paylaşan S.K.'ya 9 bin 321 para cezası kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Pendik'te aracıyla drift yapan S.K., görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri, paylaşım üzerine harekete geçti. Sürücü S.K. yakalandı. S.K.'nın ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken aracı da 2 ay boyunca trafikten menedildi. S.K. "drift" ve "gece sis ışıklarını sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakmak" suçlarından toplam 9 bin 321 lira idari para cezası kesildi.