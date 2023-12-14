Pendik'te drift yapan sürücüye ağır ceza
Pendik'te trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir sürücüye 25 bin 793 lira ceza kesildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü yakalayarak cezai işlem uyguladı.
Pendik'te drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 25 bin 793 lira ceza kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, ilçede bir sürücünün drift yapıp trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne yönelik görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlatıldı.
Ekipler, 34 FEC 614 plakalı aracın sürücüsü R.Ö'yü yakaladı. Toplam 25 bin 793 lira para cezası kesilen R.Ö'nün sürücü belgesi 2 ay süreyle geri alınırken, araç da 2 ay trafikten men edildi.