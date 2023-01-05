Pendik'te devrilip yanan otomobildeki 4 kişi yaralandı Güncel Haberler Pendik'te devrildikten sonra yanmaya başlayan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Pendik'te devrildikten sonra yanmaya başlayan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Umut Ç. idaresindeki 41 AEG 558 plakalı otomobil, D-100 Karayolu Esenyalı sapağında bariyerlere çarptıktan sonra devrildi ve yanmaya başladı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Öte yandan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobilde çıkan yangın söndürüldü. Güncel Kaynak: AA / Şükrü Gündüz D-100 Karayolu Pendik Umut Güncel Haberler

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