Pendik'te devrilip yanan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Güncel Haberler
Pendik'te devrildikten sonra yanmaya başlayan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Pendik'te devrildikten sonra yanmaya başlayan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Umut Ç. idaresindeki 41 AEG 558 plakalı otomobil, D-100 Karayolu Esenyalı sapağında bariyerlere çarptıktan sonra devrildi ve yanmaya başladı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel