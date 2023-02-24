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Pendik'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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Pendik'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Pendik'te kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Pendik'te kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Güzelyalı Mahallesi Sahil Yolu Bulvarı'nda Tuzla istikametine giden 34 JL 0318 plakalı otomobil, sürücü Burhan Tuna A'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aracından kendi imkanıyla çıkan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza dolayısıyla Sahil Yolu Bulvarı'nda trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

Güzelyalı Pendik Tuzla Güncel Haberler

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