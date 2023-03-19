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Pendik'te dereye devrilen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu

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Pendik'te dereye devrilen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu

İstanbul Pendik'te seyir halindeyken dereye devrilen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

İstanbul Pendik'te seyir halindeyken dereye devrilen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Ramazanoğlu Mahallesi Mahmut Bayram Caddesi'nde Tahsin Kaçıkçı'nın kullandığı 34 BHF 861 plakalı otomobil, köprü üzerindeki demir parmaklıklara çarptıktan sonra dereye devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yara almayan sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Büyük çapta hasar gören otomobilin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Pendik Güncel Haberler

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