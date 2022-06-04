Pendik'te deniz temizliğinde çıkan elektrikli süpürge şaşırttı - Haberler

Pendik'te deniz temizliğinde çıkan elektrikli süpürge şaşırttı

Pendik'te dalgıçlar 'Çevre Haftası' çerçevesinde su altı temizliği yaptı

İSTANBUL - Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde, çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak için Pendik Belediyesi Arama ve Kurtarma dalgıçları Pendik'te deniz dibine dalarak su altı temizliği yaptı. Dalgıçların su altından çıkardığı atıkların arasında bulunan ve görenleri şaşkına çeviren elektrikli süpürge deniz altı kirliliğini gözler önüne serdi. Aynı zamanda etkinlikte gerçekleştirilen flyboard gösterisi ise vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Pendik sahilinde Çevre Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlik dron ile görüntülendi.

Pendik'te, Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde çevre temizliği, denizlerin atıklarla kirletilmemesi, doğaya zarar verilmemesi gibi konulara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir ekinlik düzenlendi. Pendik Belediyesi Arama ve Kurtarma ekibinin dalgıçları, Türkiye Çevre Haftası dolayısı ile denize dalarak su altı temizliği yaptı.

Denizin dibinden çıkarılan elektrikli süpürge, içecek şişeleri, lastik ve çeşitli atıklar denizlerde oluşan su altı kirliliğini gözler önüne serdi. Deniz dibinden çıkarılan atıklar sergilenerek vatandaşlarda çevre temizliği konusunda farkındalık ve hassasiyet oluşturmak amaçlandı.

Etkinlikte su altı temizliğinin yanı sıra bir de flyboard gösterisi de düzenlendi. Görsel şölen oluşturan flyboard gösterisini vatandaşlar ilgiyle izledi.

Etkinlikte stant açan Türk Kızılay yetkilileri tarafından da vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Pendik Belediyesi ev sahipliğinde, Pendik Kaymakamı Hülya Kaya, Pendik Garnizon Komutanı Tuğamiral Recep Erdinç Yetkin, Sivil Toplum Kuruluşları, Türk Kızılay, Teknopark, Gedik Üniversitesinin katılımıyla Pendik Sahilinde Balıkçılar Çarşısı yakınında düzenlenen etkinliğe Pendik'ten ve çevre ilçelerden vatandaşlar da katılım gösterdi.

"Doğa insansız yaşayabilir ama insanlar doğasız yaşayamaz"

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Pendik Belediyesi ve paydaşlarımızla beraber gerçekleştirmiş olduğumuz bu organizasyonda sizlerle beraberiz. Pendik'teki bulunan tüm paydaşlarla, Gedik Üniversitesi, ve diğer paydaşlarla bu etkinliği yaparak farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Zaten 2022 yılında genelgeyle artık Çevre Haftası olarak resmileşen bir etkinlik. Dolayısıyla dün itibariyle başlatmış olduğumuz bu çalışma, yine bizim Aydos ormanımızda ve baraj bölgesinde yapılan faaliyetlerden sonra bugün de sahil kesiminde denizle beraber yapmış olduğumuz bir etkinliğimiz. 2021 senesinde müsilaj ile ilgili çevre duyarlılığı çok daha üst seviyeye geldi. Biz de bu duyarlılığı daha fazla etkili hale getirmek ve bununla ilgili farkındalık oluşturmak adına bugün bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Doğa insansız yaşayabilir ama insanlar doğasız yaşayamaz. Dolayısıyla bu bilinçle biz etrafımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Faaliyetlerimizi devam ettirmeye çalışıyoruz" dedi.

Kızılay Kartal Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Mustafa Samastı, "Esas olan farkındalığımız çok eksik. İnşallah bu etkinlikler biraz farkındalığa neden olur. Çevre dediğimiz zaman insanın dış organ. Yani kendi vücudumuzun sağlığı için organlarımızın nasıl sağlıklı olması gerekiyorsa, çevre de bizim aynı şekilde bir organımız. Çevre bozulduğu zaman sağlığımız bozuluyor. Çevreyi bozan da bir tek varlık var, insanoğlu" dedi.