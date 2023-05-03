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Pendik'te Cip Geri Kayarak D-100 Karayoluna Girdi

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El freni çekilmeyen cip, Pendik'te geri kayarak 2 metre yükseklikten düştükten sonra D-100 Karayoluna girdi. Seyir halindeki araç sürücüleri son anda durabildi. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

PENDİK'te el freni çekilmeyen cip geri kayarak 2 metre yükseklikten düştükten sonra D-100 Karayoluna girdi. Seyir halindeki araç sürücüleri son anda durabildi. Faciadan dönülen anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde D-100 Karayolu, Kaynarca mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerinin otoparkında park halindeki cip, el freninin çekilmemesi nedeniyle geri geri gitmeye başladı. Yaklaşık 2 metre yükseklikten düşen cip, D-100 Karayolu'na girdi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, cipin D-100 karayoluna girmesi, kamyonetin son anda kazadan kurtulması ve servis minibüsü ve bir otomobilin son anda kazadan kurtulduğu anlar görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

D-100 Karayolu Tragger Güncel Haberler

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