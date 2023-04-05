Pendik'te çinko kaplama fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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Pendik'te bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Pendik'te bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sanayi Mahallesi Emek Sokak'taki çinko kaplama fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Ardından soğutma çalışması başlatıldı.
Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Güncel