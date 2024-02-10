Pendik'te çatı yangını bitişik binaya sıçradı

Pendik'te 3 katlı binanın çatısında başlayıp bitişikteki binaya sıçrayan yangın söndürüldü.

Esenyalı Mahallesi Mimoza Sokak'ta 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, bitişikteki 4 katlı binanın da çatısına sıçradı.

Sokağa giriş kapatılırken itfaiye görevlileri yangını söndürdü.

2 binada maddi hasar oluşurken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.