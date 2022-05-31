Pendik'te boş gecekonduda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pendik'te boş gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

AA - Metin Tokgöz - Güncel
 - Güncelleme:

Pendik'te kentsel dönüşüm için boşaltılan gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Pendik'te kentsel dönüşüm için boşaltılan gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Orta Mahalle Kubbe Sokak'ta bulunan, kentsel dönüşümdeki tek katlı boş gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bazı vatandaşlar balkonlarından hortumla su tutarak yangının kendi evlerine sıçmasını engellemeye çalıştı.

İtfaiyenin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

AA / Metin Tokgöz - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title