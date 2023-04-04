Pendik'te bir sürücü, aracını tartıştığı taksi şoförünün üzerine sürdü
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Pendik'te bir sürücünün, aracını trafikte tartıştığı taksi şoförünün üzerine sürdüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Pendik'te bir sürücünün, aracını trafikte tartıştığı taksi şoförünün üzerine sürdüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, 34 TFE 93 plakalı taksisiyle duraktan yolcu aldıktan sonra Kurtköy Ankara Caddesi'nde ilerleyen Burak Yılmaz'ın aracı, 34 VA 5656 plakalı otomobil tarafından sıkıştırıldı.
Taksici Yılmaz, sürücüye tepki göstererek kornaya bastı. Yılmaz, sürücünün sözlü hakarette bulunması üzerine otomobilin önünde durdurduğu aracından indi.
Tartışma sırasında otomobil sürücüsü, aracını taksici Yılmaz'ın üzerine sürdü. Otomobil ile kendi aracı arasında sıkışan Yılmaz, ezilmekten son anda kurtuldu.
Yaşanan korku dolu anlar, trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.