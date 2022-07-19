Pendik'te bir kişi, otomobilin çarpmasıyla kopan metal çitten yaralandı İstanbul Pendik'te otobüs durağında bekleyen bir kişi, otomobilin çarpmasıyla kopan metal çitten yaralandı. İstanbul Pendik'te otobüs durağında bekleyen bir kişi, otomobilin çarpmasıyla kopan metal çitten yaralandı. Alınan bilgiye göre, B.A. idaresindeki 34 BIM 664 plakalı otomobil, Kaynarca mevkisinde D-100 kara yolu yan yolunun kenarındaki bir otoparktan geri geri çıkarken metal çitlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kopan çit, yan taraftaki otobüs durağında bekleyen yayaya vurdu. Otomobil ise yan yoldaki bariyerin üzerine çıkarak asılı kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Metal çitin çarpmasıyla yaralanan kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. AA / İrem Demir - Güncel Güncel Haberler

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