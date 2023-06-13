Pendik'te bir kişi bıçaklanarak öldürüldü, şüpheli ve kardeşi gözaltına alındı

Pendik'te bir kişiyi evinin önünde bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli ve kaçmasına yardımcı olan kardeşi gözaltına alındı. Polis ekipleri, cinayet zanlısının Özkan A. olduğunu tespit etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Pendik'te bir kişiyi evinin önünde bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli ve kaçmasına yardımcı olan kardeşi gözaltına alındı.

Polis ekipleri, dün Çamçeşme Mahallesi'ndeki evinin önünde bıçakla kalbinden ve bacağından yaralanan Ömer C'nin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, kaçarken bir binanın bahçesine girip çıkan cinayet zanlısının Özkan A. (49) olduğunu tespit etti.

Bahçede yapılan aramada bir tabanca, ekmek bıçağı ve siyah renkli bere ele geçirildi.

Ekipler zanlı Özkan A. ile kaçmasına yardımcı olduğu belirlenen kardeşi Hakan A'yı (43) Pendik'te yakaladı.

Özkan A'nın bıçaklı saldırıyı, Ömer C. ile aralarında şakalaşma sonucu çıkan tartışma nedeniyle gerçekleştirdiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.