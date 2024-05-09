Pendik'te bir kadının çocuğunun yanında darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi

Pendik'te bir kadının çocuğunun yanında darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Velibaba Mahallesi'ndeki bir sitede 16 Nisan'da yanındaki kız çocuğuyla merdivenlerden inen kadın, burada karşılaştığı erkekle tartıştı.

Yumruk attığı kadını saçından tutarak yere savuran saldırgan, kadını tekme ve yumruklarla darbetmeyi sürdürdü.

Kadın, saldırganın elinden çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kurtuldu.

Saldırı sonrası tarafların polis merkezine giderek, birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

Bu arada, kadının darbedildiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.