Pendik'te Bir Kadın Şiddete Maruz Kaldı, Soruşturma Başlatıldı

Pendik'te dört erkek tarafından saldırıya uğrayan genç bir kadın, çığlık atarak yardım istedi. Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Pendik'te 4 erkek şahıs tarafından bir kadın darp edildi. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Pendik'te dün Güllübağlar Mahallesi'nde yaşanan olayda, iddiaya göre bir grup tarafından genç bir kadına şiddet uygulandı. Sonrasında yere yığılan genç kadın, "Bırak beni artık" diye çığlıklar attı.

4 şahsın bir kadını darp ettiği olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL