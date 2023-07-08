Pendik'te bir binanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu

İstanbul Pendik'te Velibaba Mahallesi Tamir Sokak'taki iki katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, bitişikteki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.