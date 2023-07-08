Pendik'te bir binanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu
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İstanbul Pendik'te Velibaba Mahallesi Tamir Sokak'taki iki katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, bitişikteki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
İstanbul Pendik'te bir binanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.
Velibaba Mahallesi Tamir Sokak'taki iki katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri yangını bitişikteki binalara sirayet etmeden kontrol altına alarak söndürdü.
Binada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.