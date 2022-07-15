Pendik'te bir binanın 4. katında çıkan yangın söndürüldü
AA - Zafer Arslan - Güncel
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Pendik'te beş katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Pendik'te beş katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Doğu Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde beş katlı binanın 4'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıktığı katta hasar oluştu.
AA / Zafer Arslan - Güncel