Pendik'te bir binanın 4. katında çıkan yangın söndürüldü Pendik'te beş katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Pendik'te beş katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Doğu Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde beş katlı binanın 4'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıktığı katta hasar oluştu. AA / Zafer Arslan - Güncel İtfaiye Pendik Güncel Haberler

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