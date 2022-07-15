Pendik'te bir binanın 4. katında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Pendik'te bir binanın 4. katında çıkan yangın söndürüldü

AA - Zafer Arslan - Güncel
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Pendik'te bir binanın 4. katında çıkan yangın söndürüldü

Pendik'te beş katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Pendik'te beş katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Doğu Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde beş katlı binanın 4'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıktığı katta hasar oluştu.

AA / Zafer Arslan - Güncel

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