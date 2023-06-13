Pendik'te bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

PENDİK'te evinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayan Ömer Coşkun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ömer Coşkun'un saldırıya uğradığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik Çamçeşme Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında iddiaya göre, Ömer Coşkun, evinin önünde kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda Ömer Coşkun kalbinden ve bacağından yaralanırken, saldırgan hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri mahalleye sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ömer Coşkun ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri çevrede uzun süre inceleme yaptı.

SALDIRI ANI KAMERADA

AİLESİ DURUMU ÖĞRENİNCE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

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