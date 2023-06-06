Pendik'te bıçaklı kavga

Pendik'te iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi yaralandı. Olay akşam saatlerinde Pendik merkezde meydana geldi. İddiaya göre iki kişinin arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan birinin tartıştığı kişiyi bıçaklaması sonucu yaralanan kişi ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.