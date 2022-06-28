Pendik'te beton mikseri ile çarpışan otomobil takla attı PENDİK'te caddede ilerleyen beton mikseri ile çarpışan otomobil takla attı. PENDİK'te caddede ilerleyen beton mikseri ile çarpışan otomobil takla attı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, öğle saatlerinde Güllübağlar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyreden beton mikseri ile aynı yönde ilerleyen otomobil çarpıştı. Kontrolden çıkan otomobil takla atarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Demirören Haber Ajansı / Gamze Şimşek - Güncel Güncel Haberler

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