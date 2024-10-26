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Pendik'te Beton Mikseri Anne ve Çocuğun Üzerine Harç Döktü

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Pendik'te bir beton mikserinin pompasının patlaması sonucu anne ve 2 yaşındaki çocuğun üzerine çimento harcı döküldü. Olayla ilgili sürücülerin gözaltına alınarak para cezası uygulandı ve adli işlem başlatıldı.

(İSTANBUL)- Pendik'te yolda yürüyen anne ve çocuğunun üzerine harç döken beton mikseri ve beton aracı sürücüleri hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "Pendik'te beton mikserinin pompasının patlaması sonucu anne ve 2 yaşındaki çocuğun üzerine çimento harcı döküldü" başlığıyla sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili trafik ekiplerince inceleme yapıldı.

Yenişehir Mahallesi'nde yaşanan olayla ilgili beton aracı ile beton mikseri sürücüleri gözaltına alındı. Sürücüler hakkında 'taşıt yoluna, trafiği tehlikeye sokacak şekilde bir şey atmak, koymak, dökmek, bırakmak'tan 6 bin 720 lira idari para cezası uygulandı, araçlar trafikten men ediildi, ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı. Sürücülerden N.K. hakkında ise ayrıca "taksirle yaralama" suçundan adli işlem gerçekleştirildi.

Pendik'te Beton Mikseri Anne ve Çocuğun Üzerine Harç Döktü
Kaynak: ANKA / Güncel

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