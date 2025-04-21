Pendik'te Balkon Çökmesi: Beton Parçaları Sokakta
Pendik'te Kaynarca Mahallesi'nde bir binanın ikinci katındaki balkon çöktü. Olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edilirken, çevreye emniyet şeridi çekildi.
Pendik'te 5 katlı binadaki bir dairenin balkonu çöktü.
Kaynarca Mahallesi Karlıca Sokak'ta bulunan binanın ikinci katındaki dairenin balkonunda kısmi bir çökme meydana geldi.
Çökme nedeniyle balkondan kopan beton parçaları sokağa düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, bina çevresine emniyet şeridi çekerek önlem aldı.