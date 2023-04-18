Pendik'te aynı gün 2 kişiyi öldüren zanlı yakalandı

Pendik'te aynı gün 2 kişiyi silahla vurarak öldürdüğü öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 15 Nisan'da Yenişehir Mahallesi'nde 19.30 sıralarında Hasan Kaygısız'ın vücuduna isabet eden mermiler nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine failin tespitine yönelik çalışma yaptı.

Aynı gün saat 20.50 sıralarında da Dumlupınar Mahallesi'nde Selman Durmaz'ın silahla vurularak yaralandığı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ihbarı üzerine çalışma yürüten ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri inceledi.

Çevredekilerin ifadelerini değerlendirip araştırmasını genişleterek her iki olayın failinin İnan Ç. (38) olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan İnan Ç'nin emniyetteki ifadesinde, Kaygısız ve Durmaz ile aralarında alacak verecek meselesi olduğunu, kendisinin de daha önce bu konu nedeniyle bacağından vurulduğunu söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye gönderildi.