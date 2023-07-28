Pendik'te Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
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Pendik-Kurtköy bağlantı yolunda seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada sürücü araçta sıkıştı ve olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü İsa B, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Pendik aydınlatma direğine çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Pendik- Kurtköy bağlantı yolunda seyir halinde olan İsa B. idaresindeki 07 Y 2786 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak devrildi.
Kazada sürücü araçta sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü İsa B, ambulansla hastaneye kaldırıldı.