Pendik'te ateş açan ikinci şüpheli yakalandı

İstanbul Valiliği, Pendik'te şüphe üzerine kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere ateş açan diğer şüphelinin de yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, polise silahlı saldırı gerçekleştiren ve 31 suç kaydı bulunan ikinci şüpheli S.K'nin emniyetin düzenlediği operasyonla yakalandığı belirtildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

Ne olmuştu?

Pendik Batı Mahallesi Geziboyu Caddesi'ne 16 Şubat'ta motosikletle gelen siyah kıyafetli ve kasklı 2 şüpheli, bina girişine motosikleti bıraktıktan sonra çevrede dolaşmaya başlamıştı.

Durumlarından şüphelenerek kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere silahla ateş açan zanlılar, polislerin karşılık vermesi üzerine motosikletle kaçmıştı.

Şüphelilerin, olaydan 25 dakika önce bölgeye 400 metre mesafedeki konuttan hırsızlığa teşebbüs ettikleri belirlenmişti.

Hakkında 7 suç kaydı bunulan şüpheli S.Ö, polis ekiplerince yakalanmış ve sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.