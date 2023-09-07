Pendik'te asker uğurlaması sırasında trafiği tehlikeye düşüren sürücülere para cezası

Pendik'te gerçekleşen asker uğurlaması sırasında trafiği tehlikeye düşüren 8 sürücüye toplam 10 bin 610 lira para cezası uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yayımlanan videoda yer alan sürücüleri tespit ederek cezai işlem uyguladı.

Pendik'te asker uğurlaması sırasında trafiği tehlikeye düşüren 8 sürücüye toplam 10 bin 610 lira para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, dün bazı sosyal medya platformlarında yayımlanan video içeriğindeki, asker uğurlaması esnasında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "trafik güvenliğini tehlikeye düşürme" suçlarıyla ilgili çalışma yaptı.

Görüntüdeki araç ve motosiklet sürücülerini tespit eden ekipler, pompalı tüfekle havaya ateş açan İ.E.Ö'nün de aralarında bulunduğu 8 kişiyi yakaladı.

Sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince toplamda 10 bin 610 lira idari para cezası uygulanarak araçlar trafikten men edildi.

Sürücülerden 7'si işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, şüpheli İ.E.Ö. "genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi.