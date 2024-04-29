Pendik'te asker eğlencesinde havaya ateş açan 5 kişi gözaltına alındı

Pendik'te asker eğlencesinde havaya ateş açtığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Nisan'da bazı kişilerin asker eğlencesinde çevredekileri tehlikeye düşürecek şekilde havaya ateş açtığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmada, görüntülerdeki kişilerin kimlik bilgilerini tespit eden polis ekipleri, M.E.Ö, Y.A, G.Ö, B.G. ve E.K'yi yakaladı.

Şüphelilerin üst aramalarında 1 ruhsatsız tabanca ve 1 pompalı tüfek ile bunlara ait 28 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.