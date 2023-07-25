Pendik'te Arızalanan İETT Otobüsünde Yolcular İndirildi
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Pendik'te sefer halindeyken arızalanan İETT otobüsünde bulunan yolcular, en yakın durağa giderek başka bir otobüs beklemek zorunda kaldı.
Pendik'te, sefer halindeyken arızalanan İETT otobüsündeki yolcular araçtan indirildi.
Maltepe Cevizli'den hareket eden "KM 23" numaralı İETT otobüsü, Pendik'teki Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında arızalandı.
Aracı durduran otobüs şoförü yolcuların en yakın durağa giderek, gelecek başka bir otobüsü beklemesi gerektiğini söyledi.
Durağa giderek bir süre bekleyen yolcular duruma tepki gösterdi.
Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel