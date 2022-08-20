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Pendik'te araca çarptıktan sonra refüje çıkan tırın sürücüsü yaralandı

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İstanbul Pendik'te hafif ticari araca çarptıktan sonra refüje çıkan tırın sürücüsü yaralandı.

İstanbul Pendik'te hafif ticari araca çarptıktan sonra refüje çıkan tırın sürücüsü yaralandı.

Sahil Bulvarı'ndan Tuzla istikametine seyreden A.Ö. idaresindeki 34 FHF 41 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Önce sol şeritte ilerleyen İ.U'nun kullandığı 34 NZ 2125 plakalı hafif ticari araca çarpan tır, ardından çıktığı refüjdeki ağaçları devirdikten sonra durabildi.

Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç da refüje çıkarak durdu.

Kazada yaralanan tır sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Her iki araçta hasara yol açan kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel

Tragger Pendik Tuzla Güncel Haberler

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