Pendik'te araç site duvarına çarptı, yıkılan duvarın parçaları çocuk parkına düştü. O anlar kamerada

-Aracın yıktığı duvarın altındaki parkta çocuk olmaması faciayı önledi

- Pendik'te freni boşalan aracın site duvarına çarptığı kaza kamerada

İSTANBUL - Pendik'te yokuş aşağı inerken freni boşalan ticari araç, yolun sonundaki sitenin duvarına çarparak durabildi. Yol kenarında yürüyen bir yaya aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Aracın çarpmasıyla yıkılan duvarın parçalarının düştüğü çocuk parkında kaza esnasında çocukların bulunmaması muhtemel faciayı önledi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Pendik'te, Velibaba Mahallesinde 13 Temmuz Perşembe günü saat 12.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre Ford marka, 48 P 1423 plakalı ticari araç yokuş aşağı inerken frenlerinin patlaması nedeniyle yolun sonundaki bir sitenin istinat duvarına çarparak durdu. Yol kenarından yürüyen bir yaya aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Çarpmanın etkisiyle yıkılan istinat duvarının parçaları, sitenin içinde bulunan çocuk parkına düşerek zarar verdi. Duvarın kırılan parçalarının düştüğü çocuk parkında o esnada çocukların oynamıyor olması muhtemel bir faciayı da önlemiş oldu. Olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye götürülürken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.