Pendik'te araç köprüden uçtu: 2 yaralı

İSTANBUL - Pendik'te seyir halindeki bir araç kontrolünden çıkıp bariyerleri aşarak köprüden aşağı uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza 23.00 sularında Pendik Yayalar Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki bir araç birden kontrolünü kaybedip bariyerleri aşarak üzerinde bulunduğu köprüden alt caddeye uçtu.

Kaza sonucu araçta bulunan 4 kişiden 2 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza öncesi görüntüler güvenlik kamerası ile kaydedildi.