Pendik'te anahtar kopyalayarak lüks otomobili çaldılar

PENDİK'te yaşayan Lütfü Bakkal'ın, otomobiline aksesuar taktırmak için tamirciye bıraktığı lüks otomobili, daha güvenli olsun diye park ettirdiği Alibeyköy'deki İSPARK'tan çalındı.

Eyüpsultan Alibeyköy'de 18 Ağustos Perşembe günü saat 06.00 sıralarında, Lütfü Bakkal'a ait lüks otomobil İSPARK Alibeyköy Yeşiltepe zemin altı otoparkından çalındı. Bakkal, aksesuar taktırmak için Sarıyer Maslak'ta bir tamirciye götürdüğü otomobilini, gündüz işlemler yapıldıktan sonra, daha güvenli olacağı düşüncesiyle İSPARK'a bırakılmasını istedi. Tamirci de aracı diğer aksesuarlarının takılabilmesi için Eyüpsultan'daki başka bir firmaya getirdi. Otomobili de araç sahibinin isteği üzerine İSPARK Alibeyköy Yeşiltepe zemin altı otoparkına bıraktı. Lütfü Bakkal, otomobilinin anahtarı kopyalanarak otoparktan çalındığı haberini aldı. Bakkal, polise başvurarak şikayetçi oldu. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

"HIRSIZ OLDUĞU ALENEN BELLİ"

"ANAHTAR KOPYALANMIŞ, DİJİTAL ANAHTARLA UZAKTAN KİLİDİNİ AÇIYOR"

"ÖNEMLİ OLAN ARACIMIN ORTAYA ÇIKMASI"