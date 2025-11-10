Pendik'te Alkollü Sürücünün Kaza Yapması: 3,25 Promil
Pendik'te çıkmaz sokakta otomobiliyle merdivenlere çarparak kaza yapan alkollü sürücü L.G. yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, ilk müdahale sonrasında sürücüyü hastaneye kaldırdı.
Pendik'te otomobiliyle girdiği çıkmaz sokakta merdivenlere çarparak kaza yapan alkollü sürücü yaralandı.
Çamlık Mahallesi'nde L.G. idaresindeki 35 AUF 64 plakalı otomobil, çıkmaz sokaktan geçmeye çalışırken merdivenlere çarparak kaza yaptı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde alkolmetreye üfleyen sürücü L.G'nin 3,25 promil alkollü olduğu belirlendi.
Başından yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
Kazada hasar gören otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.