Pendik'te alkollü sürücü aracıyla 2 kişiyi yaraladı, 7 araca da zarar verdi

Güncelleme:
Pendik'te alkollü bir sürücünün karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, 7 araçta hasar oluştu. Sürücü, olay yerinde halk tarafından darbedilmeye çalışıldıktan sonra gözaltına alındı.

Pendik'te aracıyla karıştığı trafik kazasında 2 kişinin yaralanmasına, çarptığı 7 araçta da hasar oluşmasına neden olan alkollü sürücü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kurtköy Ormangülü Sokak'ta hafif ticari aracıyla ilerleyen M.B.P'nin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bunun üzerine olay yerinde bulunanlar, sürücüyü aracının içinde darbetmeye çalıştı. Aracıyla kaçmaya çalışan M.B.P'nin bu sırada çarptığı 7 araçta hasar oluştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, sokakta güvenlik önlemi alırken, hafif yaralanan 2 kişiye de sağlık ekipleri müdahale etti.

Yapılan kontrolde alkollü olduğu belirlenen şüpheli, gözaltına alındı.

Yaşanan kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, sokağa giren hafif ticari araca doğru vatandaşların gitmesi, aracın geri geldiği sırada vatandaşların sürücüye saldırması, o esnada sürücünün kaçmaya çalışması ve başka araca çarpması yer aldı.

Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel
title