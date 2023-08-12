Pendik'te 5 Katlı Binanın Çatı Katında Çıkan Yangın Söndürüldü

Pendik'te bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenenler ambulansta müdahale edildi. Yangın çatı katında hasara yol açtı.

Pendik'te 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dumlupınar Mahallesi Ali Baba Caddesi Naneli Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında dumandan etkilenenlere sağlık görevlileri tarafından ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın çatı katında hasara yol açtı.