Pendik'te 5 farklı adreste 5 milyonluk sahtecilik operasyonu

İSTANBUL İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Pendik'te "Sahtecilik" operasyonu gerçekleştirdi. 5 farklı adrese yapılan operasyonda 5 Milyonluk sahte ürün ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Sahtecilik" suçu ile ilgili çalışma yürüttü. Dün Pendik İlçesinde bulunan 5 farklı adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, operasyonda 2 şüpheli şahsı yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 5 Milyon TL olan 13 bin 500 adet piyasaya sürülmek üzere hazırlanma aşamasında olan ve 2 bin 35 adet piyasaya sürülmeye hazır halde doping, hormon, vitamin ilaçları, hayvanların tedavisinde kullanılan ve hayvan sağlığını tehlikeye düşürecek sahte ilaçlar ile 2 adet tabanca ve narkotik madde ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, "Sahtecilik" suçundan hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından bugün adli makamlara sevk edilecek.