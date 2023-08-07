PENDİK'TE 5 BLOKLU SİTENİN KAÇAK GİRİŞİ TEL KORKULUKLARLA KAPATILDI

PENDİK, Yayalar Mahallesi'nde bulunan 5 bloklu bir sitenin giriş kapısı, sitenin yanında bulunan caminin arsa sınırlarıyla birlikte sokağa taştığı ve usulsüz inşa edildiği iddiasıyla tel korkuluklarla kapatıldı. Evlerine zorlukla girdiklerini belirten site sakinleri müteahhidi sorumlu tutarak, durumdan şikayetçi olduklarını belirtti. Pendik Belediyesi'nin site sakinlerinin konuyla ilgili dilekçelerine, sitenin projesinde giriş kapısı bulunmadığı yanıtını verdiği öğrenildi.

Pendik, Yayalar Mahallesi'nde bulunan 5 blok ve 83 daireden oluşan bir sitenin, araç ve yaya giriş kapısı, site sakinlerinin iddiasına göre, 2022 yılından itibaren yan tarafında bulunan Ehlibeyt Camii'nin derneği ve sitenin müteahhidi arasındaki anlaşmazlıklar sebebiyle tel korkuluklarla kapatıldı. Tel korkulukların çekilmesi sonrası, bir süre sitelerine yaya olarak girmekte de zorlandıklarını belirten bina sakinleri, akşam saatlerinde korkulukların kilitlendiğini ifade ederek, ambulans ya da itfaiyeye ihtiyaç duyulduğu durumlara dair korku duyduklarını aktardı. Site sakini Güzin Dilibal, Pendik Belediyesi'ne 5 kez durumla ilgili dilekçe yazdığını, belediyenin girişimiyle bir süre önce yaya girişleri için site sakinlerine tel korkuluklarda alan verildiği öğrenildi. Pendik Belediyesi'nin site sakini Dilibal'ın dilekçesine verdiği bir cevapta ise, 'Bahse konu yerin mahallinde ve dijital arşiv otomasyon sisteminde kayıtlı olan 2013/7057 sayılı onaylı mimari projedeki vaziyet planında site girişinin belirtilmemiş olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca teknik ekiplerimizce yapılan incelemede, site giriş yeri olarak açılan kısımda bulunan giriş takı ve site duvarlarının yola işgalli olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu işgallerin ivedi olarak kaldırılması gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.

'CAMİ GİRİŞİN ÖNÜNE GETİRDİ TEL ÖRGÜ ÇEKTİ"

Site sakinlerinin müteahhit olduğunu belirttiği Mustafa Meriç, muhabirle gerçekleştirdiği telefon konuşmasında, konuyla ilgili, ' İskanı alınmış, iskanlı binalar, 10 sene önce alınmış iskanları. İskanlı yerin girişi olmaz mı, şu anda da girişi var. Cami girişin önüne getirdi tel örgü çekti. Daha sonra yapılan plan neticesinde orayı büyüttüler. Yasal olmayan bir şekilde tel örgü çektiler. Projesinde giriş bulunamayan siteye ruhsat verilir mi'" dedi. Müteahhide Pendik Belediyesi'nin işgal konulu cevabı iletildiğinde ise, ' O ayrı bir şey, o bizi ilgilendirmiyor, o cevaplarıdır" dedi.

"BU TELLERDEN MAALESEF İÇERİ GİREMİYORUZ DIŞARI ÇIKAMIYORUZ"

Bina sakini Güzin Dilibal, '2020 yılında ben bu evi satın aldığımda böyle bir problem olduğunu bilmiyordum. Sitenin kapısının buradan olduğunu biliyordum. Camiyle müteahhidin arasındaki anlaşmazlık nedeniyle sonradan biz araştırdık, bu kapının kaçak olduğunu, bu giriş yerinin camiye ait olduğunu öğrendik. Cami de tellerle kapatmış şu anda gördüğünüz gibi. Bu tellerden maalesef içeri giremiyoruz. Dışarı çıkamıyoruz. Yangın çıksa itfaiye aracı gelemeyecek, ambulans gelemeyecek. Yani o kadar zor, o kadar sıkıntılı ki. Deprem bekleniyor, deprem olduğu zaman nasıl kaçacağız biz buralardan' Yani o kadar sıkıntılıyız. Otoparkımız varken onu yapı kayıt belgeleriyle birlikte imar affından yararlanarak dükkana çevirmiş. Dükkana verdiği için arabalarımızın park yapacak yeri yok. Maalesef, mevcut otoparkımızı kapatmış. Hiçbir neden sebep olmadan kapattığı için arabalarımızı da park edemiyoruz. En önemlisi 5 bloklu sitenin maalesef ki kapısı yok. Nereden gireceğiz? Ne yapacağız? Yani o kadar çaresiziz ki. Bir de bütün buralar müteahhidin olduğu için site genel kurul toplantılarında o ne diyorsa o. Çoğu daire onun olduğu, onda olduğu için o kadar sıkıştık ki yani anlatamam size. O kadar zor durumdayız ki, yardımcı olunursa sevineceğiz. Bir kapının olması lazım. Benim eşim kalp krizi geçirdi. Ben ameliyatlıyım çok zorluklarla tırmana tırmana geliyoruz" şeklinde konuştu.

"BURASI TAMAMEN KAPALIYDI"

Güzin Dilibal, 'Burası tamamen kapalıydı. Sonra biz belediyeye rica minnet gittik kardeşim biz yani hiç olmazsa buraya bir girelim. Biz nasıl gireceğiz, çıkacağız diye. Bir kapı açıldı. Giriyoruz ama yangın olduğu zaman itfaiye nasıl gelecek' Nasıl müdahale edecek? Hasta olduğumuz zaman eşim mesela kalp krizi geçirdi, adamı nasıl götüreceğiz, aşağılara kadar kucaklayarak mı götüreceğiz? Ambulans gelemiyor. Burası akşam tamamen kilitleniyor. Öyle kalıyoruz, hapishanedeyiz yani. Kilitleniyor. Ne yapacağız biz, buradaki kapıdan çıkış yok. Ufacık bir yer açtılar. Oradan eşya getiremiyoruz, alamıyoruz. Nakliye yok. Sipariş veriyoruz, siparişlerimiz gelemiyor. Çünkü kapalı yani ev taşınacak nasıl taşınacak? Buradan evler nasıl taşınacak veya taşınan insan buraya nasıl girecek?" ifadelerini kullandı.

"TELEFONLARIMIZI SURATIMIZA KAPATIYOR"

'Belediyeye 5 dilekçe verdik durumlarımızı izah ettik. Onlar da karşı dilekçe olarak tatmin edici cevaplar vermedi maalesef" ifadelerini kullanan Dilibal, 'Sokak tabelasını koymuşlar, burası Cangülü Sokak. En önemlisi ne biliyor musunuz' Kapımız yok kapımız. Sitenin kapısı yok, girecek kapımız yok. O kadar vahim bir durumdayız. Yani araçlarımızı park edecek yerimiz yok. Projeyi incelediğimizde her daireye bir tane otopark düşüyor. Yani herkesin arabasını koyacağı açık otoparklar, kapalı otoparklar, hepsi var ama yok. Arabalarımız sokaklarda. Mahkeme adamın aldığı kararı feshetmesine rağmen yine otoparkımızı açmıyor. Söylüyoruz, telefonlarımızı suratımıza kapatıyor. Bu işimizi çözsünler. Bize öncelikle bir kapı yapsınlar. 5 tane bloğa bir kapı yapmak zorundalar. Kapısı olmayan bir yerde iskanımız var. Kat mülkiyetimiz tapumuz var. Adam kendi bildiği gibi dairelerin çoğunluğu onda olduğu için bildiği gibi hareket ediyor. Hiçbir şey yapamıyoruz. Ancak mahkemeye gidiyoruz, paralarımızı birleştiriyoruz. Zar zor gidip dava açıyoruz, avukat tutuyoruz. Kararlar alınıyor ama yok maalesef uygulanmıyor" diye konuştu.

"KÜBA'DA İŞ KAZASI GEÇİRİP AMBULANS UÇAKLA GETİRİLDİM BURADAN KUCAKLAYARAK GEÇİRDİLER"

Site sakinlerinden Ahmet Karaman, 'Bu daireyi bundan daha önce 2015 senesinde aldım. Bu problem 2022'de başladı ama daha önce biz buranın bu sitenin otoparkların açık olduğunu biliyorduk. Adamın dediğine göre kendi kafasına göre yani toplantı yapıyor. Otoparkı kapatıyor. Aşağıda otopark da yok en sonunda burayı kapattı. Ben daha önce yurt dışında çalışıyorum, Küba'da elektrik santralinde çalışıyorum. Orada iş kazası geçirdim. Küba'dan özel ambulans uçakla geldim iki doktorla beraber ve bir ay hastanede kaldım, ameliyat oldum. 4 tane kemiğim kırıldı, kaburgam kırıldı. Özel ambulansla buraya geldim ve buranın kapıları kapalıydı içeri giremedim. Beni kucakladılar götürdüler buraya. Bir eşya alıyoruz, buraya çıkamıyoruz. Gece kapılarımız kapalı. Akşam saat yedi, sekiz oldu mu kapıları kilitliyorlar. Biz tellerin yanından geçiyorduk. Biz de Türk vatandaşıyız. Biz de vergimizi veriyoruz. Ben bu eve para verip aldım. Yani bu mağduriyetimizi gidermek istiyoruz" dedi.