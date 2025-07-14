Pendik'te 4 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı
Pendik'te bulunan 4 katlı bir binanın çatısında nedeni henüz bilinmeyen bir yangın çıktı. İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edildiği yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında binanın çatısında hasar meydana geldi.
Pendik'te 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çamçeşme Mahallesi Sulh Sokak'taki 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında binanın çatısında hasar oluştu.
Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel