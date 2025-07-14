Pendik'te 4 Katlı Binanın Çatısında Yangın

PENDİK'te 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, saat 17.40 sıralarında Çamçeşme Mahallesi Sulh Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerini müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, 4 katlı binanın çatısında hasar oluştu.